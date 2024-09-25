https://ria.ru/20240925/rossiya-1974690647.html

"Просто сдастся". В США неожиданно высказались о России

"Просто сдастся". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 25.09.2024

"Просто сдастся". В США неожиданно высказались о России

Запад заблуждается, думая, что Россия может сдаться и отступить на Украине, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:46

2024-09-25T18:46

2024-09-25T18:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

нато

вооруженные силы сша

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Запад заблуждается, думая, что Россия может сдаться и отступить на Украине, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Идея о том, что Москва просто сдастся, сложит оружие, уедет домой и позволит себя победить, — это просто бред, потому что это невозможно, если посмотреть на всю историю, Россия никогда так не реагировала", — отметил он, комментируя разговоры о снятии ограничений на удары вглубь России западными дальнобойными ракетами.По словам офицера, западные политики должны понимать, что пытаться воплотить в жизнь невозможное губительно для их собственных людей."Если Запад не придет к этому выводу и не примет соответствующие меры, то тогда есть шанс, что нас победят в военном и физическом плане", — резюмировал Дэвис.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974677543.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html

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россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы сша, владимир путин, москва