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Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 25.09.2024
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15:25 25.09.2024 (обновлено: 15:27 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/rossiya-1974630500.html
Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина
Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 25.09.2024
Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина
Российско-китайские отношения достигли небывалой за всю историю высоты, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:25
2024-09-25T15:27
в мире
китай
россия
пекин
игорь моргулов
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Российско-китайские отношения достигли небывалой за всю историю высоты, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "За последние 10 лет благодаря прекрасным рабочим и личным отношениям глав двух государств российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли небывалой за всю историю высоты и вступили в новую эпоху", - сказал Моргулов, выступая с речью на торжественном приеме в Пекине, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол напомнил, что уже на следующий день после образования Китайской Народной Республики Советский Союз стал первой страной в мире, признавшей рождение нового Китая. "До этого момента СССР оказал братскому китайскому народу помощь в изгнании японских захватчиков, а затем, после провозглашения КНР, предоставил масштабную безвозмездную помощь в экономическом строительстве нового Китая, заложившую основу индустриальной базы молодого государства", - добавил Моргулов. По его словам, за три четверти века двусторонние отношения России и Китая прошли яркий и порой извилистый путь. Посол подчеркнул, что сегодня, вобрав в себя мудрость поколений, и хорошо выучив уроки истории, Москва и Пекин выстраивают взаимодействие на совершенно новой, внеблоковой, неидеологизированной основе, заключающейся в равноправии, невмешательстве во внутренние дела друг друга, обоюдовыгодном сотрудничестве, взаимном уважении интересов. Моргулов отметил, что механизм регулярных встреч глав правительств двух стран "работает как часы", активно развиваются контакты по линии парламента, между высокими представителями по вопросам стратегической безопасности и кураторами силового блока, интенсивно взаимодействуют вооруженные силы двух стран, регулярно проводя совместные учения и патрулирования. "Поступательное развитие российско-китайского взаимодействия в условиях международной турбулентности является лучшим свидетельством тому, что нашим странам удалось выстроить образцовые для крупных держав взаимоотношения", - сказал он. По словам посла, это позволяет уверенно смотреть в будущее и не сомневаться, что двусторонние связи и далее будут развиваться только по восходящей. СССР 2 октября 1949 года стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику.
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в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов
В мире, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов
Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина

Моргулов: российско-китайские отношения достигли небывалой за всю историю высоты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Игорь Моргулов. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Российско-китайские отношения достигли небывалой за всю историю высоты, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
"За последние 10 лет благодаря прекрасным рабочим и личным отношениям глав двух государств российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли небывалой за всю историю высоты и вступили в новую эпоху", - сказал Моргулов, выступая с речью на торжественном приеме в Пекине, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
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Посол напомнил, что уже на следующий день после образования Китайской Народной Республики Советский Союз стал первой страной в мире, признавшей рождение нового Китая.
"До этого момента СССР оказал братскому китайскому народу помощь в изгнании японских захватчиков, а затем, после провозглашения КНР, предоставил масштабную безвозмездную помощь в экономическом строительстве нового Китая, заложившую основу индустриальной базы молодого государства", - добавил Моргулов.
По его словам, за три четверти века двусторонние отношения России и Китая прошли яркий и порой извилистый путь. Посол подчеркнул, что сегодня, вобрав в себя мудрость поколений, и хорошо выучив уроки истории, Москва и Пекин выстраивают взаимодействие на совершенно новой, внеблоковой, неидеологизированной основе, заключающейся в равноправии, невмешательстве во внутренние дела друг друга, обоюдовыгодном сотрудничестве, взаимном уважении интересов.
Моргулов отметил, что механизм регулярных встреч глав правительств двух стран "работает как часы", активно развиваются контакты по линии парламента, между высокими представителями по вопросам стратегической безопасности и кураторами силового блока, интенсивно взаимодействуют вооруженные силы двух стран, регулярно проводя совместные учения и патрулирования.
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"Поступательное развитие российско-китайского взаимодействия в условиях международной турбулентности является лучшим свидетельством тому, что нашим странам удалось выстроить образцовые для крупных держав взаимоотношения", - сказал он.
По словам посла, это позволяет уверенно смотреть в будущее и не сомневаться, что двусторонние связи и далее будут развиваться только по восходящей.
СССР 2 октября 1949 года стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику.
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