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Россия обвинила ЕП в подстрекательстве к новой мировой войне - РИА Новости, 25.09.2024
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16:30 25.09.2024 (обновлено: 16:43 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/rossija-1974650172.html
Россия обвинила ЕП в подстрекательстве к новой мировой войне
Россия обвинила ЕП в подстрекательстве к новой мировой войне - РИА Новости, 25.09.2024
Россия обвинила ЕП в подстрекательстве к новой мировой войне
Москва расценивает призыв Европарламента к странам Евросоюза немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия как прямое... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:30
2024-09-25T16:43
украина
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
европарламент
евросоюз
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Москва расценивает призыв Европарламента к странам Евросоюза немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия как прямое подстрекательство к новой мировой войне, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Депутаты ЕП 20 сентября большинством голосов приняли резолюции по Украине, в которой призвали страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России. "Подтверждение тому – подготовленное ими бандитское вторжение ВСУ в Курскую область. Кстати, министр обороны Украины (Рустем) Умеров на днях сам открыто признал, что операции ВСУ согласовываются с западными кураторами, и дебаты об ударах вглубь России дальнобойным натовским оружием. В связи с этим расцениваем призыв Европарламента к странам ЕС немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия как прямое подстрекательство к новой мировой войне", - сказала Жданова на 1088-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. По словам дипломата, многолетнее спонсирование Вашингтоном, Лондоном и их союзниками Украины свидетельствует о том, что для достижения цели Запада по ослаблению России и нанесению ей стратегического поражения они будут продолжать вести к эскалации конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавлял он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
https://ria.ru/20240925/vengriya-1974519359.html
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украина, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, европарламент, евросоюз, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Европарламент, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Россия обвинила ЕП в подстрекательстве к новой мировой войне

Жданова обвинила ЕП в подстрекательстве к новой мировой войне

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Москва расценивает призыв Европарламента к странам Евросоюза немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия как прямое подстрекательство к новой мировой войне, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Депутаты ЕП 20 сентября большинством голосов приняли резолюции по Украине, в которой призвали страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Венгрия выступила против разрешения Украины бить вглубь России
Вчера, 03:04
"Подтверждение тому – подготовленное ими бандитское вторжение ВСУ в Курскую область. Кстати, министр обороны Украины (Рустем) Умеров на днях сам открыто признал, что операции ВСУ согласовываются с западными кураторами, и дебаты об ударах вглубь России дальнобойным натовским оружием. В связи с этим расцениваем призыв Европарламента к странам ЕС немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия как прямое подстрекательство к новой мировой войне", - сказала Жданова на 1088-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
По словам дипломата, многолетнее спонсирование Вашингтоном, Лондоном и их союзниками Украины свидетельствует о том, что для достижения цели Запада по ослаблению России и нанесению ей стратегического поражения они будут продолжать вести к эскалации конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавлял он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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22 сентября, 13:16
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвропарламентЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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