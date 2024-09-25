https://ria.ru/20240925/rets-1974693270.html

РЭЦ на PKI-форуме: электронный документооборот с партнерами без границ

РЭЦ на PKI-форуме: электронный документооборот с партнерами без границ - РИА Новости, 25.09.2024

РЭЦ на PKI-форуме: электронный документооборот с партнерами без границ

Сотрудники Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) приняли участие в XXII международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:05

2024-09-25T19:05

2024-09-25T19:05

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974687142_142:0:1280:640_1920x0_80_0_0_a71bc2af610c2edb925d1bd1e6d763d3.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) приняли участие в XXII международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи (PKI-форум), которая проходила в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября, сообщает центр."В рамках форума обсуждались ключевые вопросы, касающиеся трансграничного признания иностранной электронной подписи, что является важным аспектом для развития международной торговли и взаимодействия", - говорится в сообщении.Директор по клиентскому опыту и координации проекта "Одно окно" РЭЦ Андрей Лебедев выступил с докладом, в котором осветил практические вопросы реализации трансграничного электронного взаимодействия."Развитие платформы "Мой экспорт" напрямую связано с необходимостью создания надежной инфраструктуры электронного документооборота. Трансграничное признание электронной подписи является важным шагом к упрощению и ускорению процессов, связанных с поддержкой внешнеторговых операций, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности российских товаров на международных рынках", - отметил Лебедев.В обсуждении также приняли участие представители Минэкономразвития России, ФСБ России, а также делегации из Республики Беларусь и руководители коммерческих организаций, заинтересованных в организации трансграничного взаимодействия. Участники форума затронули темы расширения международного пространства доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также технические и юридические проблемы, возникающие при его организации.Результаты обсуждения и рекомендации, полученные от экспертов и потенциальных партнеров, будут учтены при дальнейшей разработке нового сервиса "Трансграничный электронный документооборот" на базе государственной цифровой платформы "Мой экспорт". Этот сервис призван упростить и ускорить процессы документооборота между российскими и иностранными компаниями, что является важным шагом в направлении интеграции России в международную торговлю."Участие Группы РЭЦ в PKI-форуме подчеркивает важность развития цифровых сервисов и инфраструктуры для поддержки российских экспортеров, а также стремление к созданию эффективных инструментов для работы на международной арене", - заключил Лебедев.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия