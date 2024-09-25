https://ria.ru/20240925/rents-1974621989.html

Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки

Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки - РИА Новости, 25.09.2024

Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки

Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:53

2024-09-25T14:53

2024-09-25T16:01

политика

тольятти

самарская область

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974642649_0:57:800:507_1920x0_80_0_0_767dbd0427dbf4940ffccbaa6dc31d71.jpg

САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции. Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу. Дума Тольятти в среду приняла отставку Ренца, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов. "Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остаётся в стороне от работы по поддержке наших бойцов, кто своим трудом, временем, силами, здоровьем, деньгами, организационными ресурсами вкладывается в это благое дело. Это нас всех очень сплачивает, делает нас всех сильнее. Поэтому я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать. Надеюсь, что в этой работе я найду среди вас сторонников и помощников", - приводятся на сайте администрации города слова Ренца, сказанные в адрес депутатов гордумы.

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев