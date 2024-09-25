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Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки - РИА Новости, 25.09.2024
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14:53 25.09.2024 (обновлено: 16:01 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/rents-1974621989.html
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки
Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:53
2024-09-25T16:01
политика
тольятти
самарская область
вячеслав федорищев
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции. Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу. Дума Тольятти в среду приняла отставку Ренца, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов. "Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остаётся в стороне от работы по поддержке наших бойцов, кто своим трудом, временем, силами, здоровьем, деньгами, организационными ресурсами вкладывается в это благое дело. Это нас всех очень сплачивает, делает нас всех сильнее. Поэтому я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать. Надеюсь, что в этой работе я найду среди вас сторонников и помощников", - приводятся на сайте администрации города слова Ренца, сказанные в адрес депутатов гордумы.
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974565243.html
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политика, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев
Политика, Тольятти, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки

Ушедший в отставку глава Тольятти Ренц займется помощью бойцам СВО

© Фото : Администрация Тольятти/ВКонтактеНиколай Ренц
Николай Ренц - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Администрация Тольятти/ВКонтакте
Николай Ренц. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции.
Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу. Дума Тольятти в среду приняла отставку Ренца, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов.
"Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остаётся в стороне от работы по поддержке наших бойцов, кто своим трудом, временем, силами, здоровьем, деньгами, организационными ресурсами вкладывается в это благое дело. Это нас всех очень сплачивает, делает нас всех сильнее. Поэтому я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать. Надеюсь, что в этой работе я найду среди вас сторонников и помощников", - приводятся на сайте администрации города слова Ренца, сказанные в адрес депутатов гордумы.
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ПолитикаТольяттиСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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