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Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки
Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:53
2024-09-25T14:53
2024-09-25T16:01
политика
тольятти
самарская область
вячеслав федорищев
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции. Губернатор области Вячеслав Федорищев 16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу. Дума Тольятти в среду приняла отставку Ренца, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов. "Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остаётся в стороне от работы по поддержке наших бойцов, кто своим трудом, временем, силами, здоровьем, деньгами, организационными ресурсами вкладывается в это благое дело. Это нас всех очень сплачивает, делает нас всех сильнее. Поэтому я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать. Надеюсь, что в этой работе я найду среди вас сторонников и помощников", - приводятся на сайте администрации города слова Ренца, сказанные в адрес депутатов гордумы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев
Политика, Тольятти, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Экс-глава Тольятти Ренц рассказал, чем займется после отставки
Ушедший в отставку глава Тольятти Ренц займется помощью бойцам СВО
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Тольятти Самарской области Николай Ренц, возглавлявший город с 2021 года, заявил, что намерен заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции.
Губернатор области Вячеслав Федорищев
16 сентября на оперативном совещании объявил, что Ренц подал в отставку и направляет официальный документ об этом в городскую думу. Дума Тольятти в среду приняла отставку Ренца, врио будет его первый заместитель Андрей Дроботов.
"Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остаётся в стороне от работы по поддержке наших бойцов, кто своим трудом, временем, силами, здоровьем, деньгами, организационными ресурсами вкладывается в это благое дело. Это нас всех очень сплачивает, делает нас всех сильнее. Поэтому я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать. Надеюсь, что в этой работе я найду среди вас сторонников и помощников", - приводятся на сайте администрации города слова Ренца, сказанные в адрес депутатов гордумы.