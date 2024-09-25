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Гладков рассказал о ремонте домов и общежитий в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
13:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/remont-1974589959.html
Гладков рассказал о ремонте домов и общежитий в Белгородской области
Гладков рассказал о ремонте домов и общежитий в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2024
Гладков рассказал о ремонте домов и общежитий в Белгородской области
Власти Белгородской области за последние три года отремонтировали 950 многоквартирных домов и 35 зданий бывших общежитий, при этом все объекты принимались с... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:11
2024-09-25T13:11
белгородская область
жилье
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области за последние три года отремонтировали 950 многоквартирных домов и 35 зданий бывших общежитий, при этом все объекты принимались с учетом мнения жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В регионе по инициативе губернатора реализуется масштабная программа ремонта общежитий, переведённых в статус многоквартирных домов. По словам Гладкова, власти формируют бюджет на следующий год и намерены сохранить эту программу. "За последние три года мы отремонтировали 35 таких зданий, которые находились в крайне тяжёлом техническом состоянии. На это мы потратили 1,5 миллиарда рублей из областных бюджетных средств. Кстати, отремонтировали мы и 950 многоквартирных домов на сумму почти 10 миллиардов рублей", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте". Глава региона также отметил, что решение относительно общественной приёмки данных объектов было правильным. Несмотря на то, что мнений было много, таким образом была усилена ответственность строителей за качество проводимых работ, пояснил он.
https://ria.ru/20240924/gladkov-1974373122.html
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жилье, вячеслав гладков
Белгородская область, Жилье, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о ремонте домов и общежитий в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области за последние три года отремонтировали 950 многоквартирных домов и 35 зданий бывших общежитий, при этом все объекты принимались с учетом мнения жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В регионе по инициативе губернатора реализуется масштабная программа ремонта общежитий, переведённых в статус многоквартирных домов. По словам Гладкова, власти формируют бюджет на следующий год и намерены сохранить эту программу.
"За последние три года мы отремонтировали 35 таких зданий, которые находились в крайне тяжёлом техническом состоянии. На это мы потратили 1,5 миллиарда рублей из областных бюджетных средств. Кстати, отремонтировали мы и 950 многоквартирных домов на сумму почти 10 миллиардов рублей", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".
Глава региона также отметил, что решение относительно общественной приёмки данных объектов было правильным. Несмотря на то, что мнений было много, таким образом была усилена ответственность строителей за качество проводимых работ, пояснил он.
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