https://ria.ru/20240925/putin-1974708313.html

В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз

В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз - РИА Новости, 25.09.2024

В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз

В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:32

2024-09-25T20:32

2024-09-25T20:32

безопасность

россия

владимир путин

ядерное оружие

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. "В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974704626.html

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безопасность, россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф