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В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз - РИА Новости, 25.09.2024
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз
В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:32
2024-09-25T20:32
2024-09-25T20:32
безопасность
россия
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. "В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
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безопасность, россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз
Путин: в политике по ядерному сдерживанию дополнят перечень военных угроз