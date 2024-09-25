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В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз - РИА Новости, 25.09.2024
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20:32 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974708313.html
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз - РИА Новости, 25.09.2024
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз
В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:32
2024-09-25T20:32
безопасность
россия
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. "В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
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безопасность, россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
В проекте основ политики по ядерному сдерживанию дополнили перечень угроз

Путин: в политике по ядерному сдерживанию дополнят перечень военных угроз

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В проекте основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к нынешним реалиям
Вчера, 19:56
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинЯдерное оружиеСовет Безопасности РФ
 
 
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