https://ria.ru/20240925/putin-1974707757.html

Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил

Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил - РИА Новости, 25.09.2024

Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил

Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:24

2024-09-25T20:24

2024-09-25T20:24

россия

владимир путин

совет безопасности рф

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России Владимир Путин. "За последний год специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил", - сказал Путин, открывая заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию

https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html

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россия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие