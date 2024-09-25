https://ria.ru/20240925/putin-1974707757.html
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил
Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:24
2024-09-25T20:24
2024-09-25T20:24
россия
владимир путин
совет безопасности рф
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России Владимир Путин. "За последний год специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил", - сказал Путин, открывая заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию
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россия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Ядерное оружие
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил
Путин: проведен анализ подходов к возможному использованию ядерных сил