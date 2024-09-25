Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974707757.html
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил
Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:24
2024-09-25T20:24
россия
владимир путин
совет безопасности рф
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974702545_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_1a290244714cb4148e5ffc6724dd528a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России Владимир Путин. "За последний год специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил", - сказал Путин, открывая заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию
https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974702545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c5480d240fd127f73f6bcbc5b95f666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Ядерное оружие
Путин рассказал об анализе подходов к возможному использованию ядерных сил

Путин: проведен анализ подходов к возможному использованию ядерных сил

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Был проведен глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке, сообщил президент России Владимир Путин.
"За последний год специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил", - сказал Путин, открывая заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам
Вчера, 20:21
 
РоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала