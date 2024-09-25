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Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
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20:15 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974706584.html
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Андрея Белоусова выступить на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:15
2024-09-25T20:15
россия
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Андрея Белоусова выступить на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. "Давайте приступим к работе. Слово - министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову", - сказал Путин в завершение открытой части заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20240925/putin-1974705048.html
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россия, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию

Путин попросил Белоусова выступить на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Андрея Белоусова выступить на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
"Давайте приступим к работе. Слово - министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову", - сказал Путин в завершение открытой части заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Вчера, 20:02
 
РоссияВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
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