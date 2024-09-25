https://ria.ru/20240925/putin-1974706584.html
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Андрея Белоусова выступить на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:15
2024-09-25T20:15
2024-09-25T20:15
россия
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Андрея Белоусова выступить на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. "Давайте приступим к работе. Слово - министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову", - сказал Путин в завершение открытой части заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20240925/putin-1974705048.html
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россия, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Путин попросил Белоусова выступить на заседании СБ по ядерному сдерживанию
Путин попросил Белоусова выступить на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию