https://ria.ru/20240925/putin-1974704626.html
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к нынешним реалиям
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к нынешним реалиям - РИА Новости, 25.09.2024
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к нынешним реалиям
Основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:56
2024-09-25T19:56
2024-09-25T19:56
россия
владимир путин
совет безопасности рф
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям", - сказал Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
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россия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Ядерное оружие
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к нынешним реалиям
Путин: госполитику ядерного сдерживания нужно адаптировать к нынешним реалиям