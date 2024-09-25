https://ria.ru/20240925/putin-1974703991.html

Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин

Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024

Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин

Россия, сознавая колоссальную силу ядерного оружия, всегда стремилась укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:53

2024-09-25T19:53

2024-09-25T20:26

россия

владимир путин

ядерное оружие

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия, сознавая колоссальную силу ядерного оружия, всегда стремилась укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам, хорошо сознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, всегда стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов", - сказал Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974703753.html

россия

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россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф