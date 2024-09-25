https://ria.ru/20240925/putin-1974703991.html
Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин
Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин
Россия, сознавая колоссальную силу ядерного оружия, всегда стремилась укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:53
2024-09-25T19:53
2024-09-25T20:26
россия
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия, сознавая колоссальную силу ядерного оружия, всегда стремилась укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам, хорошо сознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, всегда стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов", - сказал Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20240925/putin-1974703753.html
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россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия, заявил Путин
Путин: Россия всегда стремилась не допустить расползания ядерных вооружений