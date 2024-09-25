https://ria.ru/20240925/putin-1974703753.html
Путин отметил ответственный подход России к использованию ядерных сил
Путин отметил ответственный подход России к использованию ядерных сил - РИА Новости, 25.09.2024
Путин отметил ответственный подход России к использованию ядерных сил
Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, заявил в среду... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:53
2024-09-25T19:53
2024-09-25T20:09
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания."Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны. Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240923/mid-1974321133.html
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владимир путин, россия
Путин отметил ответственный подход России к использованию ядерных сил
Путин: ядерные силы это крайняя мера защиты суверенитета страны
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны. Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам", - сказал Путин.