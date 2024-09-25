https://ria.ru/20240925/putin-1974703649.html

Путин: Россия обязана учитывать изменение военно-политической обстановки

Путин: Россия обязана учитывать изменение военно-политической обстановки - РИА Новости, 25.09.2024

Путин: Россия обязана учитывать изменение военно-политической обстановки

Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, Россия обязана это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:51

2024-09-25T19:51

2024-09-25T19:58

россия

безопасность

владимир путин

ядерное оружие

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, Россия обязана это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников", - сказал Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974703991.html

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россия, безопасность, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф