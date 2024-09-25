https://ria.ru/20240925/putin-1974702993.html

Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым

Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым - РИА Новости, 25.09.2024

Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым

Президент России Владимир Путин заявил, что заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию плановое. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:48

2024-09-25T19:48

2024-09-25T19:51

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию плановое."Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие. Это совещание так и называется - постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год оно проводится", - сказал Путин, открывая заседание.

https://ria.ru/20240925/putin-1974702766.html

россия

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россия, владимир путин