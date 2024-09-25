https://ria.ru/20240925/putin-1974702993.html
Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым
Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым - РИА Новости, 25.09.2024
Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым
Президент России Владимир Путин заявил, что заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию плановое. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:48
2024-09-25T19:48
2024-09-25T19:51
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию плановое."Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие. Это совещание так и называется - постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год оно проводится", - сказал Путин, открывая заседание.
https://ria.ru/20240925/putin-1974702766.html
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россия, владимир путин
Путин назвал заседание Совбеза по ядерному сдерживанию плановым
Путин назвал заседание совещания Совбеза по ядерному сдерживанию плановым