https://ria.ru/20240925/putin-1974702766.html

Путину представили предложения по развитию экспорта

Путину представили предложения по развитию экспорта - РИА Новости, 25.09.2024

Путину представили предложения по развитию экспорта

Президенту РФ Владимиру Путину были представлены предложения по развитию российского экспорта, глава государства внес в них большое количество правок, в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:46

2024-09-25T19:46

2024-09-25T19:46

экономика

россия

алексей дюмин

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину были представлены предложения по развитию российского экспорта, глава государства внес в них большое количество правок, в соответствии с которыми документ о поддержки отрасли будет доработан, заявил помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Ранее в Кремле прошло заседание президиума Госсовета РФ, где обсуждалось развитие экспорта и возрастающая роль российских регионов в развитии экспортного потенциала страны. "Сейчас ведется работа для того, чтобы был уже окончательный документ. Сегодня он был представлен президенту. Те предложения, которые мы вырабатывали буквально вчера на семинаре, внимательно Владимир Владимирович (Путин) отнесся к этому документу и сделал большое количество правок и пояснений для того, чтобы мы более детально проработали те меры поддержки, которые мы предлагаем", - сказал Дюмин журналистам по итогам заседания. Помощник президента заявил о необходимости дополнительного финансирования на развитие российского экспорта, в частности на логистику, открытие новых торговых представительств за рубежом и необходимую инфраструктуру. Кроме того, Дюмин назвал несырьевой экспорт стратегическим ресурсом и "ключом к дальнейшему развитию экономической независимости и суверенитета" России. Накануне в Москве состоялся семинар-совещание в преддверии заседания президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития российского экспорта. В нем, помимо Дюмина, приняли участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций.

https://ria.ru/20240925/putin-1974645360.html

https://ria.ru/20240925/putin-1974639067.html

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экономика, россия, алексей дюмин, владимир путин