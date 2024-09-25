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Путину представили предложения по развитию экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
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19:46 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974702766.html
Путину представили предложения по развитию экспорта
Путину представили предложения по развитию экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Путину представили предложения по развитию экспорта
Президенту РФ Владимиру Путину были представлены предложения по развитию российского экспорта, глава государства внес в них большое количество правок, в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:46
2024-09-25T19:46
экономика
россия
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину были представлены предложения по развитию российского экспорта, глава государства внес в них большое количество правок, в соответствии с которыми документ о поддержки отрасли будет доработан, заявил помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Ранее в Кремле прошло заседание президиума Госсовета РФ, где обсуждалось развитие экспорта и возрастающая роль российских регионов в развитии экспортного потенциала страны. "Сейчас ведется работа для того, чтобы был уже окончательный документ. Сегодня он был представлен президенту. Те предложения, которые мы вырабатывали буквально вчера на семинаре, внимательно Владимир Владимирович (Путин) отнесся к этому документу и сделал большое количество правок и пояснений для того, чтобы мы более детально проработали те меры поддержки, которые мы предлагаем", - сказал Дюмин журналистам по итогам заседания. Помощник президента заявил о необходимости дополнительного финансирования на развитие российского экспорта, в частности на логистику, открытие новых торговых представительств за рубежом и необходимую инфраструктуру. Кроме того, Дюмин назвал несырьевой экспорт стратегическим ресурсом и "ключом к дальнейшему развитию экономической независимости и суверенитета" России. Накануне в Москве состоялся семинар-совещание в преддверии заседания президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития российского экспорта. В нем, помимо Дюмина, приняли участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций.
https://ria.ru/20240925/putin-1974645360.html
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экономика, россия, алексей дюмин, владимир путин
Экономика, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Путину представили предложения по развитию экспорта

Дюмин: Путин изучил предложения по развитию российского экспорта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину были представлены предложения по развитию российского экспорта, глава государства внес в них большое количество правок, в соответствии с которыми документ о поддержки отрасли будет доработан, заявил помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
Ранее в Кремле прошло заседание президиума Госсовета РФ, где обсуждалось развитие экспорта и возрастающая роль российских регионов в развитии экспортного потенциала страны.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Вчера, 16:12
"Сейчас ведется работа для того, чтобы был уже окончательный документ. Сегодня он был представлен президенту. Те предложения, которые мы вырабатывали буквально вчера на семинаре, внимательно Владимир Владимирович (Путин) отнесся к этому документу и сделал большое количество правок и пояснений для того, чтобы мы более детально проработали те меры поддержки, которые мы предлагаем", - сказал Дюмин журналистам по итогам заседания.
Помощник президента заявил о необходимости дополнительного финансирования на развитие российского экспорта, в частности на логистику, открытие новых торговых представительств за рубежом и необходимую инфраструктуру.
Кроме того, Дюмин назвал несырьевой экспорт стратегическим ресурсом и "ключом к дальнейшему развитию экономической независимости и суверенитета" России.
Накануне в Москве состоялся семинар-совещание в преддверии заседания президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития российского экспорта. В нем, помимо Дюмина, приняли участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Вчера, 15:50
 
ЭкономикаРоссияАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
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