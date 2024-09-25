https://ria.ru/20240925/putin-1974640463.html

Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом

Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024

Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом отлажены не со всеми партнерами. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:51

2024-09-25T15:51

2024-09-25T15:51

экономика

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974634909_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_883a6642345839eb987a1bd3cd01c676.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом отлажены не со всеми партнерами. "Многие государства мира сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед, у наших компаний в этих странах сохраняются определенные проблемы с поиском покупателей, с организацией деловых переговоров, с получением маркетинговой информации. Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Президент добавил, что это важные направления работы по линии правительства, российского экспортного центра, торговых представительств за границей и регионов.

https://ria.ru/20240925/putin-1974633409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, в мире