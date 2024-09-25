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Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
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15:51 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974640463.html
Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом
Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом
Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом отлажены не со всеми партнерами. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:51
2024-09-25T15:51
экономика
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом отлажены не со всеми партнерами. "Многие государства мира сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед, у наших компаний в этих странах сохраняются определенные проблемы с поиском покупателей, с организацией деловых переговоров, с получением маркетинговой информации. Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Президент добавил, что это важные направления работы по линии правительства, российского экспортного центра, торговых представительств за границей и регионов.
https://ria.ru/20240925/putin-1974633409.html
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экономика, россия, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин указал на важность защиты прав российских инвесторов за рубежом

Путин: механизмы защиты инвестиций за рубежом отлажены не со всеми партнерами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом отлажены не со всеми партнерами.
"Многие государства мира сегодня устанавливают высокий уровень тарифной защиты. Несмотря на определенное движение вперед, у наших компаний в этих странах сохраняются определенные проблемы с поиском покупателей, с организацией деловых переговоров, с получением маркетинговой информации. Также далеко не со всеми партнерами отлажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Президент добавил, что это важные направления работы по линии правительства, российского экспортного центра, торговых представительств за границей и регионов.
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