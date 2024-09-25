https://ria.ru/20240925/putin-1974639576.html

Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры

Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 25.09.2024

Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры

Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:50

2024-09-25T15:50

2024-09-25T15:50

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса - складов, терминалов, обработки грузов и т.д.", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Президент также добавил, что сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны по выходу на новые растущие рынки.

https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин