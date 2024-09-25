https://ria.ru/20240925/putin-1974639576.html
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры
Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:50
2024-09-25T15:50
2024-09-25T15:50
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса - складов, терминалов, обработки грузов и т.д.", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Президент также добавил, что сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны по выходу на новые растущие рынки.
https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры
Путин призвал синхронизировать ввод транспортных объектов с сервисом
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса - складов, терминалов, обработки грузов и т.д.", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
Президент также добавил, что сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны по выходу на новые растущие рынки.