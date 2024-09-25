https://ria.ru/20240925/putin-1974639067.html
Путин назвал наращивание поставок товаров на внешние рынки общей задачей
Путин назвал наращивание поставок товаров на внешние рынки общей задачей - РИА Новости, 25.09.2024
Путин назвал наращивание поставок товаров на внешние рынки общей задачей
Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание поставок российских товаров на внешние рынки является общей задачей, это станет катализатором для многих РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:50
2024-09-25T15:50
2024-09-25T17:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание поставок российских товаров на внешние рынки является общей задачей, это станет катализатором для многих отраслей."Поддержка экспортеров, наращивание поставок российской продукции на внешние рынки - это общая задача и бизнеса, и федеральных, и региональных властей, наших институтов развития и представителей за рубежом. Главная цель в том, чтобы экспорт, конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные высокооплачиваемые рабочие места и именно у нас в России", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974458678.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал наращивание поставок товаров на внешние рынки общей задачей
Путин: экспорт российских товаров станет катализатором для многих отраслей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание поставок российских товаров на внешние рынки является общей задачей, это станет катализатором для многих отраслей.
"Поддержка экспортеров, наращивание поставок российской продукции на внешние рынки - это общая задача и бизнеса, и федеральных, и региональных властей, наших институтов развития и представителей за рубежом. Главная цель в том, чтобы экспорт, конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные высокооплачиваемые рабочие места и именно у нас в России", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.