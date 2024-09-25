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Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
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15:45 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974638686.html
Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин
Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин
Власти будут поддерживать усилия российских регионов в экспортной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:45
2024-09-25T15:45
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти будут поддерживать усилия российских регионов в экспортной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, конечно, должны и будем поддерживать усилия субъектов федерации в экспортной сфере", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974634206.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин

Путин: власти будут поддерживать усилия регионов в экспортной сфере

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
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Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти будут поддерживать усилия российских регионов в экспортной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, должны и будем поддерживать усилия субъектов федерации в экспортной сфере", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин: доля западных валют в расчетах за российский экспорт упала вдвое
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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