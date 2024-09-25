https://ria.ru/20240925/putin-1974638686.html

Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин

Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024

Власти поддержат усилия регионов в экспортной сфере, заявил Путин

Власти будут поддерживать усилия российских регионов в экспортной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:45

2024-09-25T15:45

2024-09-25T15:45

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974634843_0:244:3099:1987_1920x0_80_0_0_2fc3175973a4cd938dbc56cbbdff95a3.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти будут поддерживать усилия российских регионов в экспортной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, конечно, должны и будем поддерживать усилия субъектов федерации в экспортной сфере", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/putin-1974634206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин