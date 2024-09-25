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Дюмин доложил Путину об итогах обсуждения вопросов развития экспорта
Дюмин доложил Путину об итогах обсуждения вопросов развития экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Дюмин доложил Путину об итогах обсуждения вопросов развития экспорта
Президент России Владимир Путин сообщил, что секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин доложил ему итоги вчерашних обсуждений развития экспорта. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:56
экономика
россия
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин доложил ему итоги вчерашних обсуждений развития экспорта."Алексей Геннадьевич (Дюмин - ред.) рассказал мне, как достаточно активно проходили вчерашние дискуссии. Это очень хорошо. Предложения глав субъектов (Российской - ред.) Федерации которые прозвучали, конечно, заслуживают внимания. Мы их сегодня обязательно рассмотрим. Прошу коллег из администрации обобщить с учетом нашего сегодняшнего обсуждения и направить для детальной проработки в правительство", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240913/putin-1972506112.html
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экономика, россия, алексей дюмин, владимир путин
Экономика, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин