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Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов - РИА Новости, 25.09.2024
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15:30 25.09.2024 (обновлено: 15:34 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974633409.html
Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов
Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов
России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:30
2024-09-25T15:34
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов, заявил президент России Владимир Путин."Первое из них касается проведения расчетов, разумеется. Мы все об этом хорошо знаем... В определенной мере нам удалось решить проблему", - сказал Путин на расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974632520.html
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353
60
353
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Путин: "России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов в международной торговле"
России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов в международной торговле, рассказал Путин. В прошлом году доля расчетов в "токсичных" западных валютах сократилась вдвое, доля рубля же приближается к 40%, подчеркнул президент.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов

Путин: России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов, заявил президент России Владимир Путин.
"Первое из них касается проведения расчетов, разумеется. Мы все об этом хорошо знаем... В определенной мере нам удалось решить проблему", - сказал Путин на расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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