https://ria.ru/20240925/putin-1974633409.html

Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов

Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов - РИА Новости, 25.09.2024

Путин рассказал о решении проблемы с проведением расчетов

России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:30

2024-09-25T15:30

2024-09-25T15:34

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов, заявил президент России Владимир Путин."Первое из них касается проведения расчетов, разумеется. Мы все об этом хорошо знаем... В определенной мере нам удалось решить проблему", - сказал Путин на расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/putin-1974632520.html

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Путин: "России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов в международной торговле" России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов в международной торговле, рассказал Путин. В прошлом году доля расчетов в "токсичных" западных валютах сократилась вдвое, доля рубля же приближается к 40%, подчеркнул президент. 2024-09-25T15:30 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, экономика