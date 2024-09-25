https://ria.ru/20240925/putin-1974633125.html
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта
Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:29
2024-09-25T15:29
2024-09-25T15:51
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России.Он отметил, что несырьевой экспорт РФ с 2021 по 2023 год вырос более чем в 4 раза."Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974630729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта
Путин считает, что текущие показатели несырьевого экспорта не достигли предела
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России.
Он отметил, что несырьевой экспорт РФ с 2021 по 2023 год вырос более чем в 4 раза.
"Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.