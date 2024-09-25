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Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
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15:29 25.09.2024 (обновлено: 15:51 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974633125.html
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта
Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:29
2024-09-25T15:51
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России.Он отметил, что несырьевой экспорт РФ с 2021 по 2023 год вырос более чем в 4 раза."Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974630729.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта

Путин считает, что текущие показатели несырьевого экспорта не достигли предела

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России.
Он отметил, что несырьевой экспорт РФ с 2021 по 2023 год вырос более чем в 4 раза.
"Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта
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