https://ria.ru/20240925/putin-1974633125.html

Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта

Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 25.09.2024

Путин рассказал о темпах роста несырьевого неэнергетического экспорта

Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:29

2024-09-25T15:29

2024-09-25T15:51

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта - не предел для России.Он отметил, что несырьевой экспорт РФ с 2021 по 2023 год вырос более чем в 4 раза."Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/putin-1974630729.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин