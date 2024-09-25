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Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
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15:28 25.09.2024 (обновлено: 15:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974632520.html
Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин
Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин
Россия вместе с зарубежными партнерами планирует более широко использовать национальные валюты во внешней торговле, проводить расчёты через клиринговые... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:28
2024-09-25T15:47
владимир путин
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вместе с зарубежными партнерами планирует более широко использовать национальные валюты во внешней торговле, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, но решение этих задач требует времени, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, формы и так далее. Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнёры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html
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Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Путин в Кремле проводит заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Одна из ключевых тем - растущая роль регионов в развитии экспортного потенциала.
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владимир путин, экономика, россия, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин

Путин: решение задач по платежам во внешней торговле требует времени

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вместе с зарубежными партнерами планирует более широко использовать национальные валюты во внешней торговле, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, но решение этих задач требует времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, формы и так далее. Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнёры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом
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