https://ria.ru/20240925/putin-1974632520.html

Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин

Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024

Решение задач по платежам требует времени, заявил Путин

Россия вместе с зарубежными партнерами планирует более широко использовать национальные валюты во внешней торговле, проводить расчёты через клиринговые... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:28

2024-09-25T15:28

2024-09-25T15:47

владимир путин

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вместе с зарубежными партнерами планирует более широко использовать национальные валюты во внешней торговле, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, но решение этих задач требует времени, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, формы и так далее. Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнёры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html

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Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта Путин в Кремле проводит заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Одна из ключевых тем - растущая роль регионов в развитии экспортного потенциала. 2024-09-25T15:28 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, экономика, россия, технологии