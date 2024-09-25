https://ria.ru/20240925/putin-1974632339.html
Путин заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами
Путин заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами - РИА Новости, 25.09.2024
Путин заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами
Расходы экспортеров РФ на перевалку продукции выросли, необходимо бороться с логистическим барьерами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:27
2024-09-25T15:27
2024-09-25T15:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Расходы экспортеров РФ на перевалку продукции выросли, необходимо бороться с логистическим барьерами, заявил президент России Владимир Путин."За последние годы выросли расходы наших экспортеров на перевалку продукции, подорожал фрахт судов, страховка и так далее. Очевидно, это прямое влияние на цену, а, значит, и на конкурентноспособность отечественной продукции за рубежом, нужно, конечно, бороться с логистическими барьерами для российского экспорта", - сказал глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами
Путин: расходы экспортеров РФ на перевалку выросли, нужно бороться с барьерами
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Расходы экспортеров РФ на перевалку продукции выросли, необходимо бороться с логистическим барьерами, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние годы выросли расходы наших экспортеров на перевалку продукции, подорожал фрахт судов, страховка и так далее. Очевидно, это прямое влияние на цену, а, значит, и на конкурентноспособность отечественной продукции за рубежом, нужно, конечно, бороться с логистическими барьерами для российского экспорта", - сказал глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.