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Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала - РИА Новости, 25.09.2024
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15:23 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974631082.html
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала - РИА Новости, 25.09.2024
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:23
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России. "Обсудим очень важную тему, важную для наших регионов, городов, для целых отраслей экономики. Речь о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала

Путин предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России.
"Обсудим очень важную тему, важную для наших регионов, городов, для целых отраслей экономики. Речь о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны", - сказал Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете
Вчера, 12:27
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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