https://ria.ru/20240925/putin-1974631082.html

Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала

Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала - РИА Новости, 25.09.2024

Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:23

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России. "Обсудим очень важную тему, важную для наших регионов, городов, для целых отраслей экономики. Речь о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240925/peskov-1974577065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин