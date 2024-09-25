https://ria.ru/20240925/putin-1974631082.html
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала - РИА Новости, 25.09.2024
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:23
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала России. "Обсудим очень важную тему, важную для наших регионов, городов, для целых отраслей экономики. Речь о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974577065.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала
Путин предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала