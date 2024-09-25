https://ria.ru/20240925/putin-1974630975.html
Путин рассказал о росте несырьевого экспорта
Путин рассказал о росте несырьевого экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал о росте несырьевого экспорта
Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:35
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974628728_0:98:3141:1864_1920x0_80_0_0_c0e9a21eae9a527ae0206c8b2f32eaa5.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин."За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% - до 89,8 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.Он отметил, что в послании Федеральному собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир - к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.
https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974628728_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e14bac6f01455b4a6f69708e12726df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте несырьевого экспорта
Путин: несырьевой экспорт за семь месяцев вырос на пять процентов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин.
"За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% - до 89,8 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Он отметил, что в послании Федеральному собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир - к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.