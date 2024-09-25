https://ria.ru/20240925/putin-1974630975.html

Путин рассказал о росте несырьевого экспорта

Путин рассказал о росте несырьевого экспорта - РИА Новости, 25.09.2024

Путин рассказал о росте несырьевого экспорта

Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:35

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин."За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% - до 89,8 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.Он отметил, что в послании Федеральному собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир - к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.

https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html

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экономика, россия, владимир путин