https://ria.ru/20240925/putin-1974630729.html

Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта

Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта - РИА Новости, 25.09.2024

Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта

Президент России Владимир Путин отметил важность повышения эффективности финансовой и информационной поддержки экспорта для долгосрочного развития... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:23

2024-09-25T15:35

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность повышения эффективности финансовой и информационной поддержки экспорта для долгосрочного развития внешнеторговых связей РФ."Я уверен, что для долгосрочного развития внешнеэкономических связей (РФ) необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

https://ria.ru/20240925/putin-1974632339.html

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Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта Путин в Кремле проводит заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Одна из ключевых тем - растущая роль регионов в развитии экспортного потенциала. 2024-09-25T15:23 true PT1M31S

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экономика, россия, владимир путин