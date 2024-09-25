https://ria.ru/20240925/putin-1974630729.html
Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта
Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта
Президент России Владимир Путин отметил важность повышения эффективности финансовой и информационной поддержки экспорта для долгосрочного развития... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:35
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность повышения эффективности финансовой и информационной поддержки экспорта для долгосрочного развития внешнеторговых связей РФ."Я уверен, что для долгосрочного развития внешнеэкономических связей (РФ) необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.
https://ria.ru/20240925/putin-1974632339.html
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Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Путин в Кремле проводит заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Одна из ключевых тем - растущая роль регионов в развитии экспортного потенциала.
2024-09-25T15:23
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повысить финансовую и информационную поддержку экспорта
Путин отметил важность повышения финансовой и информационной поддержки экспорта