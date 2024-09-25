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Путин заявил о формировании рынков будущего - РИА Новости, 25.09.2024
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15:20 25.09.2024 (обновлено: 15:27 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974629988.html
Путин заявил о формировании рынков будущего
Путин заявил о формировании рынков будущего - РИА Новости, 25.09.2024
Путин заявил о формировании рынков будущего
Сейчас в мире формируются рынки будущего, в основе которых прочные стратегические партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:20
2024-09-25T15:27
владимир путин
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сейчас в мире формируются рынки будущего, в основе которых прочные стратегические партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин."Это значит, формируются настоящие рынки будущего, в основе которых прочные стратегические партнерства, принципы сложения экономических потенциалов и взаимного усиления роста ", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974630107.html
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владимир путин, экономика, россия, в мире
Владимир Путин, Экономика, Россия, В мире
Путин заявил о формировании рынков будущего

Путин: в основе формирующихся рынков будущего прочные стратегические партнерства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сейчас в мире формируются рынки будущего, в основе которых прочные стратегические партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это значит, формируются настоящие рынки будущего, в основе которых прочные стратегические партнерства, принципы сложения экономических потенциалов и взаимного усиления роста ", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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