https://ria.ru/20240925/putin-1974629636.html

Путин назвал Россию активным участником международной торговли

Путин назвал Россию активным участником международной торговли - РИА Новости, 25.09.2024

Путин назвал Россию активным участником международной торговли

Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:19

2024-09-25T15:19

2024-09-25T15:31

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, как известно, активный участник международной торговли, несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес. Мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/putin-1974633125.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин