https://ria.ru/20240925/putin-1974629636.html
Путин назвал Россию активным участником международной торговли
Путин назвал Россию активным участником международной торговли - РИА Новости, 25.09.2024
Путин назвал Россию активным участником международной торговли
Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:19
2024-09-25T15:19
2024-09-25T15:31
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, как известно, активный участник международной торговли, несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес. Мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/putin-1974633125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал Россию активным участником международной торговли
Путин: Россия остается активным участником международной торговли