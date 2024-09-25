https://ria.ru/20240925/putin-1974613130.html
Совещание Совбеза по ядерному сдерживанию с участием Путина
Совещание Совбеза по ядерному сдерживанию с участием Путина - РИА Новости, 25.09.2024
Совещание Совбеза по ядерному сдерживанию с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание постоянного Совета безопасности по ядерному сдерживанию. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:51
2024-09-25T19:51
2024-09-25T19:51
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание постоянного Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию
2024-09-25T19:51
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PT3M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Совбеза по ядерному сдерживанию с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание постоянного Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
2024-09-25T19:51
true
PT3M59S
Совещание Совбеза по ядерному сдерживанию с участием Путина
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание постоянного Совета безопасности по ядерному сдерживанию.