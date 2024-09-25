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Путин поздравил работников атомпрома с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.09.2024
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Ядерные технологии
 
10:21 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974547526.html
Путин поздравил работников атомпрома с профессиональным праздником
Путин поздравил работников атомпрома с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.09.2024
Путин поздравил работников атомпрома с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональными праздником, отметил вклад этой сферы в обеспечение РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:21
2024-09-25T10:21
ядерные технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональными праздником, отметил вклад этой сферы в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и ее последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", - говорится в поздравлении. Как отметил глава государства, отрадно, что сегодня работники атомной промышленности бережно хранят уникальное наследие, последовательно реализуют стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, а также с реализацией перспективных арктических программ. Кроме того, Путин подчеркнул, что особое внимание уделяется наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли и углублению взаимовыгодного международного сотрудничества. "Уверен, что вы и впредь будете вносить достойный вклад в развитие России. Желаю работникам и ветеранам атомной промышленности России здоровья, благополучия и всего самого доброго", - добавляется в поздравлении.
https://ria.ru/20240916/likhachev-1972962358.html
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россия, владимир путин
Ядерные технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил работников атомпрома с профессиональным праздником

Путин отметил вклад работников атомпрома в обеспечение ядерного паритета России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональными праздником, отметил вклад этой сферы в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и ее последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", - говорится в поздравлении.
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Как отметил глава государства, отрадно, что сегодня работники атомной промышленности бережно хранят уникальное наследие, последовательно реализуют стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, а также с реализацией перспективных арктических программ. Кроме того, Путин подчеркнул, что особое внимание уделяется наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли и углублению взаимовыгодного международного сотрудничества.
"Уверен, что вы и впредь будете вносить достойный вклад в развитие России. Желаю работникам и ветеранам атомной промышленности России здоровья, благополучия и всего самого доброго", - добавляется в поздравлении.
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Ядерные технологииРоссияВладимир Путин
 
 
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