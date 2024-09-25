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Эксперты рассказали, сколько туристов совмещают поездку и поход на концерт - РИА Новости, 25.09.2024
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Туризм
 
04:40 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/puteshestviya-1974460187.html
Эксперты рассказали, сколько туристов совмещают поездку и поход на концерт
Эксперты рассказали, сколько туристов совмещают поездку и поход на концерт - РИА Новости, 25.09.2024
Эксперты рассказали, сколько туристов совмещают поездку и поход на концерт
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в отпуск, совмещая поездку с визитом на музыкальные фестивали, концерты, выставки,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:40
2024-09-25T04:40
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в отпуск, совмещая поездку с визитом на музыкальные фестивали, концерты, выставки, сообщает "Яндекс.Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что большинство – 70 процентов из них – интересуются концертами, спортивными соревнованиями — 36 процентов, фестивалями кино и музыки — 33 процента. Выставки и спектакли менее популярны, их выбирают 27 и 25 процентов опрошенных соответственно.Местоположение – критически важный фактор для 58 процентов респондентов. Для 55 процентов туристов аргумент в пользу событийного мероприятия – принимающие участие известные артисты и спортсмены. Стоимость билетов важна для 52 процентов путешественников, доступность покупки – для 43 процентов, популярность у друзей – 30 процентов.До 15 тысяч рублей готовы потратить на путешествие, приуроченное к какому-то событию, 37 процентов туристов. Чуть меньше, 34 процента, закладывают на поездку до 30 тысяч рублей, остальные распоряжаются большими суммами.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, соревнования, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Соревнования, туристы
Эксперты рассказали, сколько туристов совмещают поездку и поход на концерт

Эксперты: три четверти туристов готовы отправиться в поездку ради концерта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗрители во время концерта на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Зрители во время концерта на стадионе Открытие Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в отпуск, совмещая поездку с визитом на музыкальные фестивали, концерты, выставки, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что большинство – 70 процентов из них – интересуются концертами, спортивными соревнованиями — 36 процентов, фестивалями кино и музыки — 33 процента. Выставки и спектакли менее популярны, их выбирают 27 и 25 процентов опрошенных соответственно.
Местоположение – критически важный фактор для 58 процентов респондентов. Для 55 процентов туристов аргумент в пользу событийного мероприятия – принимающие участие известные артисты и спортсмены. Стоимость билетов важна для 52 процентов путешественников, доступность покупки – для 43 процентов, популярность у друзей – 30 процентов.
До 15 тысяч рублей готовы потратить на путешествие, приуроченное к какому-то событию, 37 процентов туристов. Чуть меньше, 34 процента, закладывают на поездку до 30 тысяч рублей, остальные распоряжаются большими суммами.
Трасса М-12 позволяет добраться из Москвы в Казань примерно за десять часов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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