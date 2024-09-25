https://ria.ru/20240925/proizvodstvo--1974641318.html

Производство композитных полых изоляторов запустят в Шаховском

Производство композитных полых изоляторов запустят в Шаховском - РИА Новости, 25.09.2024

Производство композитных полых изоляторов запустят в Шаховском

В Подмосковье запустят производство композитных полых изоляторов, которые будут применять в том числе для сверхвысоких уровней напряжения. Об этом сообщил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:54

2024-09-25T15:54

2024-09-25T15:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Подмосковье запустят производство композитных полых изоляторов, которые будут применять в том числе для сверхвысоких уровней напряжения. Об этом сообщил 360.ru.Этот проект реализуют на участке земли, выделенном инвестору в рамках программы "Земля за 1 рубль". Запуск запланировали в 2027 году.По словам зампредседателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в данный проект дойдет примерно до 950 миллионов рублей."На новом импортозамещающем предприятии планируется создать порядка 40 новых рабочих мест", – добавила Зиновьева.На новом предприятии будут производиться полые изоляторы как для собственного высоковольтного оборудования, так и для поставок по всей стране и на экспорт. В рамках проекта будет возведен производственный комплекс на участке площадью пять гектаров.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)