https://ria.ru/20240925/proizvoditeli-1974553537.html

Производители Москвы нарастили экспорт продукции в страны Африки и Азии

Производители Москвы нарастили экспорт продукции в страны Африки и Азии - РИА Новости, 25.09.2024

Производители Москвы нарастили экспорт продукции в страны Африки и Азии

С помощью поддержки города столичные производители с начала текущего года нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности в Африку и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:13

2024-09-25T11:13

2024-09-25T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. С помощью поддержки города столичные производители с начала текущего года нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности в Африку и Юго-Восточную Азию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город активно помогает столичным предприятиям развивать торгово-экономическое сотрудничество. Например, объем взаимной торговли Москвы и Индонезии за первое полугодие 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос практически в два раза. Среди товаров промышленности драйверами развития стали изделия металлообработки, фармацевтики, косметики, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.Столичные компании поставляют товары для здорового питания, стоматологии, а также лекарственные и косметические средства."Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Индонезию за первое полугодие 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос практически в 10 раз. Например, в 2024 году столичные производители впервые поставили в эту страну полуфабрикаты из стали. Положительную динамику демонстрирует и пищевая отрасль — по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года поставки выросли более чем на 19%", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Кроме того, почти в 2,5 раза увеличилась взаимная торговля Москвы и Сенегала по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Например, поставки популярного там столичного мороженого выросли на 78%.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Это стало возможным также благодаря поддержке центра "Моспром".В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. На платформе можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.

https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html

https://ria.ru/20240923/moskva-1974219553.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов