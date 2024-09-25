Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске
Фадеев: профилактическая работа поможет избежать трагедий в школах
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Профилактическая работа с детьми поможет избежать трагедий в школах, а не металлорамки на входах, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.
Школьник напал с молотком на трех одноклассников в понедельник в Балаганске в Иркутской области, его остановил преподаватель физкультуры. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, им оказана своевременная медицинская помощь. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в школе Балаганска отсутствовала рамка металлодетектора.
По мнению главы СПЧ, металлорамка на входе в школу недостаточно эффективна в данной ситуации.
"Я думаю, что путь, который дает результат, – профилактика. Это работа с детьми, работа психолога, это… отслеживание детей, склонных к таким действиям радикальным. Вот о чем надо думать. Надо понимать заранее риски, касающиеся детей. А когда подросток взял винтовку и идет в школу, уже поздно, уже сделать ничего практически нельзя", – сказал Фадеев журналистам во время поездки в Кемерово.
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