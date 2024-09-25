https://ria.ru/20240925/profilaktika-1974591638.html

Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске

Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске - РИА Новости, 25.09.2024

Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске

Профилактическая работа с детьми поможет избежать трагедий в школах, а не металлорамки на входах, считает советник президента РФ, председатель Совета при... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:45

2024-09-25T13:45

2024-09-25T13:45

кемерово

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Профилактическая работа с детьми поможет избежать трагедий в школах, а не металлорамки на входах, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Школьник напал с молотком на трех одноклассников в понедельник в Балаганске в Иркутской области, его остановил преподаватель физкультуры. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, им оказана своевременная медицинская помощь. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в школе Балаганска отсутствовала рамка металлодетектора. По мнению главы СПЧ, металлорамка на входе в школу недостаточно эффективна в данной ситуации. "Я думаю, что путь, который дает результат, – профилактика. Это работа с детьми, работа психолога, это… отслеживание детей, склонных к таким действиям радикальным. Вот о чем надо думать. Надо понимать заранее риски, касающиеся детей. А когда подросток взял винтовку и идет в школу, уже поздно, уже сделать ничего практически нельзя", – сказал Фадеев журналистам во время поездки в Кемерово.

https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)