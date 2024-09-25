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Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске - РИА Новости, 25.09.2024
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13:45 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/profilaktika-1974591638.html
Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске
Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске - РИА Новости, 25.09.2024
Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске
Профилактическая работа с детьми поможет избежать трагедий в школах, а не металлорамки на входах, считает советник президента РФ, председатель Совета при... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:45
2024-09-25T13:45
кемерово
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Профилактическая работа с детьми поможет избежать трагедий в школах, а не металлорамки на входах, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Школьник напал с молотком на трех одноклассников в понедельник в Балаганске в Иркутской области, его остановил преподаватель физкультуры. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, им оказана своевременная медицинская помощь. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в школе Балаганска отсутствовала рамка металлодетектора. По мнению главы СПЧ, металлорамка на входе в школу недостаточно эффективна в данной ситуации. "Я думаю, что путь, который дает результат, – профилактика. Это работа с детьми, работа психолога, это… отслеживание детей, склонных к таким действиям радикальным. Вот о чем надо думать. Надо понимать заранее риски, касающиеся детей. А когда подросток взял винтовку и идет в школу, уже поздно, уже сделать ничего практически нельзя", – сказал Фадеев журналистам во время поездки в Кемерово.
https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html
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кемерово, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Кемерово, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ прокомментировал нападение школьника на учащихся в Балаганске

Фадеев: профилактическая работа поможет избежать трагедий в школах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Профилактическая работа с детьми поможет избежать трагедий в школах, а не металлорамки на входах, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.
Школьник напал с молотком на трех одноклассников в понедельник в Балаганске в Иркутской области, его остановил преподаватель физкультуры. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, им оказана своевременная медицинская помощь. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в школе Балаганска отсутствовала рамка металлодетектора.
По мнению главы СПЧ, металлорамка на входе в школу недостаточно эффективна в данной ситуации.
"Я думаю, что путь, который дает результат, – профилактика. Это работа с детьми, работа психолога, это… отслеживание детей, склонных к таким действиям радикальным. Вот о чем надо думать. Надо понимать заранее риски, касающиеся детей. А когда подросток взял винтовку и идет в школу, уже поздно, уже сделать ничего практически нельзя", – сказал Фадеев журналистам во время поездки в Кемерово.
Балаганская школа №1 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска
23 сентября, 13:32
 
КемеровоВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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