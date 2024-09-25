https://ria.ru/20240925/produkty-1974528942.html

СК раскрыл результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья

СК раскрыл результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья - РИА Новости, 25.09.2024

СК раскрыл результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья

Вредных веществ не выявили в пельменях и курице, которые употребляла отравившаяся семья в Красноярском крае, где погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:51

2024-09-25T07:51

2024-09-25T11:46

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

россия

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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Вредных веществ не выявили в пельменях и курице, которые употребляла отравившаяся семья в Красноярском крае, где погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка."По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено", - сказал собеседник.Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства.Биологический материал погибших четверых детей во вторник доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России для проведения экспертиз с целью установления токсического вещества.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, россия