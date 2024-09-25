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В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 25.09.2024
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В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 25.09.2024
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:00
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происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 сентября 2024 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади пройденной огнем 195 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 38 лесных пожаров на площади 62 958 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 27 пожаров на 56 939 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 35 природных пожаров

В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 сентября 2024 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади пройденной огнем 195 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи среды на территории РФ было 38 лесных пожаров на площади 62 958 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 27 пожаров на 56 939 гектарах.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
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