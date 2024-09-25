https://ria.ru/20240925/pozhar-1974534358.html

В России за сутки потушили 35 природных пожаров

В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 25.09.2024

В России за сутки потушили 35 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:00

2024-09-25T09:00

2024-09-25T09:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 сентября 2024 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади пройденной огнем 195 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 38 лесных пожаров на площади 62 958 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 27 пожаров на 56 939 гектарах.

https://ria.ru/20240924/pozhar-1974424624.html

россия

забайкальский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии