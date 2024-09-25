https://ria.ru/20240925/pozhar-1974534358.html
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 25.09.2024
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:00
2024-09-25T09:00
2024-09-25T09:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968152937_0:224:3077:1955_1920x0_80_0_0_96371f9a72b8f3670c84b04655f5f9fb.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили на территории страны 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 сентября 2024 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади пройденной огнем 195 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 38 лесных пожаров на площади 62 958 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 27 пожаров на 56 939 гектарах.
https://ria.ru/20240924/pozhar-1974424624.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968152937_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1300484f0c89f0511cb816a286f1b2cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади в 195 гектаров