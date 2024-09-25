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В Португалии проходит забастовка врачей - РИА Новости, 25.09.2024
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17:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/portugaliya-1974665115.html
В Португалии проходит забастовка врачей
В Португалии проходит забастовка врачей - РИА Новости, 25.09.2024
В Португалии проходит забастовка врачей
Врачи в Португалии второй день подряд проводят общенациональную забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, передает в среду... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:11
2024-09-25T17:11
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португалия
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МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Врачи в Португалии второй день подряд проводят общенациональную забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, передает в среду телеканал SIC Noticias. По его информации, акция протеста, начавшаяся во вторник и продолжающаяся до полуночи среды, получила поддержку около 70% медицинских работников. Забастовка привела к закрытию медицинских центров и операционных в больницах, в результате чего были отложены тысячи приемов и операций. Ожидается, что в эту среду последствия забастовки вновь дадут о себе знать, особенно в хирургических отделениях. Национальная федерация врачей (FNAM), которая объявила забастовку врачей, считает, что министр здравоохранения страны Ану Паулу Мартинс усугубила хаос во всем секторе. Кроме того, профсоюз обвиняет правительство в неуступчивости и негибкости. Так, FNAM требует, среди прочего, восстановления стандартной 35-часовой рабочей недели, обновления шкалы оплаты труда и включения младших врачей в категорию врачей начального уровня. Помимо этого, медицинские сотрудники настаивают на восстановлении 25 рабочих дней оплачиваемого отпуска в год и дополнительных пяти дней, если они берутся не в разгар сезона.
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в мире, португалия
В мире, Португалия
В Португалии проходит забастовка врачей

Врачи в Португалии второй день подряд проводят общенациональную забастовку

© Фото : Federação Nacional dos MédicosЗабастовка врачей в Португалии
Забастовка врачей в Португалии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Federação Nacional dos Médicos
Забастовка врачей в Португалии
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МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Врачи в Португалии второй день подряд проводят общенациональную забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, передает в среду телеканал SIC Noticias.
По его информации, акция протеста, начавшаяся во вторник и продолжающаяся до полуночи среды, получила поддержку около 70% медицинских работников. Забастовка привела к закрытию медицинских центров и операционных в больницах, в результате чего были отложены тысячи приемов и операций. Ожидается, что в эту среду последствия забастовки вновь дадут о себе знать, особенно в хирургических отделениях.
Национальная федерация врачей (FNAM), которая объявила забастовку врачей, считает, что министр здравоохранения страны Ану Паулу Мартинс усугубила хаос во всем секторе. Кроме того, профсоюз обвиняет правительство в неуступчивости и негибкости.
Так, FNAM требует, среди прочего, восстановления стандартной 35-часовой рабочей недели, обновления шкалы оплаты труда и включения младших врачей в категорию врачей начального уровня. Помимо этого, медицинские сотрудники настаивают на восстановлении 25 рабочих дней оплачиваемого отпуска в год и дополнительных пяти дней, если они берутся не в разгар сезона.
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