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На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/popolnenie-1974529777.html
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко
На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:08
2024-09-25T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременской участок прибыло пополнение вооруженных формирований Украины. В Дружелюбовку, Андреевку и Новомихайловку отмечено прибытие до ста украинских военнослужащих, прошедших обучение на одном из полигонов на западе Украины. Подготовка длилась порядка трех месяцев западными инструкторами", - сообщил Марочко агентству. С его слов, основной задачей украинского командования является усиление подразделений ВСУ в районе Макеевки (ЛНР) и Невского. Эти сводные отряды, по замыслу командования противника, должны стабилизировать фронт на этом участке и снизить количество самовольного оставления позиций украинскими военными, отметил эксперт. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры ВСУ ставят перед подчиненными невыполнимые и губительные задачи.
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeytsy-1974361096.html
https://ria.ru/20240619/vsu-1953854189.html
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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: на север ЛНР переброшено подготовленное инструкторами пополнение ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватовско-кременской участок прибыло пополнение вооруженных формирований Украины. В Дружелюбовку, Андреевку и Новомихайловку отмечено прибытие до ста украинских военнослужащих, прошедших обучение на одном из полигонов на западе Украины. Подготовка длилась порядка трех месяцев западными инструкторами", - сообщил Марочко агентству.
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С его слов, основной задачей украинского командования является усиление подразделений ВСУ в районе Макеевки (ЛНР) и Невского. Эти сводные отряды, по замыслу командования противника, должны стабилизировать фронт на этом участке и снизить количество самовольного оставления позиций украинскими военными, отметил эксперт.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры ВСУ ставят перед подчиненными невыполнимые и губительные задачи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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