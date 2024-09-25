https://ria.ru/20240925/popolnenie-1974529777.html
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко
На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:08
2024-09-25T08:08
2024-09-25T08:08
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременской участок прибыло пополнение вооруженных формирований Украины. В Дружелюбовку, Андреевку и Новомихайловку отмечено прибытие до ста украинских военнослужащих, прошедших обучение на одном из полигонов на западе Украины. Подготовка длилась порядка трех месяцев западными инструкторами", - сообщил Марочко агентству. С его слов, основной задачей украинского командования является усиление подразделений ВСУ в районе Макеевки (ЛНР) и Невского. Эти сводные отряды, по замыслу командования противника, должны стабилизировать фронт на этом участке и снизить количество самовольного оставления позиций украинскими военными, отметил эксперт. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры ВСУ ставят перед подчиненными невыполнимые и губительные задачи.
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeytsy-1974361096.html
https://ria.ru/20240619/vsu-1953854189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко
Марочко: на север ЛНР переброшено подготовленное инструкторами пополнение ВСУ