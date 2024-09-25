https://ria.ru/20240925/popolnenie-1974529777.html

На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко

На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024

На север ЛНР прибыло пополнение ВСУ, сообщил Марочко

На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:08

2024-09-25T08:08

2024-09-25T08:08

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. На север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременской участок прибыло пополнение вооруженных формирований Украины. В Дружелюбовку, Андреевку и Новомихайловку отмечено прибытие до ста украинских военнослужащих, прошедших обучение на одном из полигонов на западе Украины. Подготовка длилась порядка трех месяцев западными инструкторами", - сообщил Марочко агентству. С его слов, основной задачей украинского командования является усиление подразделений ВСУ в районе Макеевки (ЛНР) и Невского. Эти сводные отряды, по замыслу командования противника, должны стабилизировать фронт на этом участке и снизить количество самовольного оставления позиций украинскими военными, отметил эксперт. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны, а командиры ВСУ ставят перед подчиненными невыполнимые и губительные задачи.

https://ria.ru/20240924/krasnoarmeytsy-1974361096.html

https://ria.ru/20240619/vsu-1953854189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины