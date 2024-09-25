Тонну стройматериалов отправили бойцам в зону СВО из Нижегородской области
© Народный Фронт | Нижегородская область/TelegramКадр из видео отправки стройматериалов в зону СВО из Нижегородской области
Кадр из видео отправки стройматериалов в зону СВО из Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Тонну различных строительных материалов отправили участникам специальной военной операции в ЛНР по их просьбе из Нижегородской области, сообщает региональное отделение Народного фронта.
"Тонна строительных материалов передана бойцам ЛНР. Представители Народного фронта в городе Саров оперативно отреагировали на запрос парней и привезли тонну строительных материалов: ОСБ, пенофол, гвозди, саморезы, молотки и гвоздодёры, а также дизельный обогреватель для раненых бойцов", - сообщается в Telegram-канале движения в Нижегородской области.
© Народный Фронт | Нижегородская область/TelegramКадр из видео отправки стройматериалов в зону СВО из Нижегородской области
Кадр из видео отправки стройматериалов в зону СВО из Нижегородской области
Отмечается, что в разгрузке участвовали студенты Нижегородского автотранспортного техникума, которые регулярно помогают Народному фронту.
"Строительные материалы в машине гуманитарного конвоя Народного фронта уже движутся на позиции в ЛНР", - добавляется в сообщении.
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