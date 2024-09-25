https://ria.ru/20240925/pomosch-1974589033.html

Тонну стройматериалов отправили бойцам в зону СВО из Нижегородской области

Тонну стройматериалов отправили бойцам в зону СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 25.09.2024

Тонну стройматериалов отправили бойцам в зону СВО из Нижегородской области

Тонну различных строительных материалов отправили участникам специальной военной операции в ЛНР по их просьбе из Нижегородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:21

2024-09-25T13:21

2024-09-25T13:21

надежные люди

нижегородская область

луганская народная республика

саров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Тонну различных строительных материалов отправили участникам специальной военной операции в ЛНР по их просьбе из Нижегородской области, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Тонна строительных материалов передана бойцам ЛНР. Представители Народного фронта в городе Саров оперативно отреагировали на запрос парней и привезли тонну строительных материалов: ОСБ, пенофол, гвозди, саморезы, молотки и гвоздодёры, а также дизельный обогреватель для раненых бойцов", - сообщается в Telegram-канале движения в Нижегородской области. Отмечается, что в разгрузке участвовали студенты Нижегородского автотранспортного техникума, которые регулярно помогают Народному фронту. "Строительные материалы в машине гуманитарного конвоя Народного фронта уже движутся на позиции в ЛНР", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240924/pomosch-1974396439.html

нижегородская область

луганская народная республика

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, луганская народная республика, саров