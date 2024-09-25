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"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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14:53 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/polkovnik-1974621794.html
"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
За последние несколько месяцев ВСУ потеряли много западных танков и броневых машин пехоты, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:53
2024-09-25T14:53
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. За последние несколько месяцев ВСУ потеряли много западных танков и броневых машин пехоты, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью N-TV."За последние несколько месяцев русским удалось уничтожить или повредить свыше 60 западных боевых танков и более 140 боевых машин пехоты. Это огромное количество — прежде всего, если подсчитать, сколько техники в действительности было поставлено", — пожаловался он.По его словам, украинцам нужно будет поставить как минимум три сотни танков для поддержания обороны в нынешних условиях, а для перехода в наступление – три тысячи.В среду Минобороны сообщило, что украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск ВС России "Восток". Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, технологии, франция, великобритания, маркус райснер, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, политика
В мире, Технологии, Франция, Великобритания, Маркус Райснер, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика
"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

Полковник Райснер: ВСУ за несколько месяцев потеряли много западных танков и БМП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. За последние несколько месяцев ВСУ потеряли много западных танков и броневых машин пехоты, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью N-TV.
«
"За последние несколько месяцев русским удалось уничтожить или повредить свыше 60 западных боевых танков и более 140 боевых машин пехоты. Это огромное количество — прежде всего, если подсчитать, сколько техники в действительности было поставлено", — пожаловался он.
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По его словам, украинцам нужно будет поставить как минимум три сотни танков для поддержания обороны в нынешних условиях, а для перехода в наступление – три тысячи.
В среду Минобороны сообщило, что украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск ВС России "Восток". Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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