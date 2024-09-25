https://ria.ru/20240925/polkovnik-1974621794.html

"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

"Русские уничтожили". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

За последние несколько месяцев ВСУ потеряли много западных танков и броневых машин пехоты, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:53

2024-09-25T14:53

2024-09-25T14:53

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. За последние несколько месяцев ВСУ потеряли много западных танков и броневых машин пехоты, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью N-TV."За последние несколько месяцев русским удалось уничтожить или повредить свыше 60 западных боевых танков и более 140 боевых машин пехоты. Это огромное количество — прежде всего, если подсчитать, сколько техники в действительности было поставлено", — пожаловался он.По его словам, украинцам нужно будет поставить как минимум три сотни танков для поддержания обороны в нынешних условиях, а для перехода в наступление – три тысячи.В среду Минобороны сообщило, что украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск ВС России "Восток". Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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