https://ria.ru/20240925/poliklinika-1974541504.html
Правительство выделило средства на создание поликлиники в Хакасии
Правительство выделило средства на создание поликлиники в Хакасии - РИА Новости, 25.09.2024
Правительство выделило средства на создание поликлиники в Хакасии
Правительство России выделило 250 миллионов рублей для создания быстровозводимой модульной поликлиники в хакасском селе Боград на условиях софинансирования,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:47
2024-09-25T09:47
2024-09-25T09:47
общество
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республика хакасия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России выделило 250 миллионов рублей для создания быстровозводимой модульной поликлиники в хакасском селе Боград на условиях софинансирования, сообщается на сайте кабмина. "Для жителей села Боград в Республике Хакасия будет приобретена и смонтирована быстровозводимая модульная поликлиника, рассчитанная на 170 посещений в смену. Распоряжение о выделении на эти цели 250 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении. Как отметили в правительстве, эта субсидия выделена бюджету Хакасии на условиях софинансирования - общая стоимость работ по созданию поликлиники составит почти 590 миллионов рублей. "Монтаж поликлиники и подключение постройки к инженерным сетям планируется завершить в 2025 году. В новом здании поликлиники будут работать отделения для взрослых и детей, при этом детское отделение рассчитано на приём 40 маленьких пациентов в смену", - уточнили в кабмине. Медицинское оборудование в новое медучреждение перевезут из старого здания поликлиники, которое признано аварийным, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934475249.html
https://realty.ria.ru/20240412/poliklinika-1939653396.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика хакасия, михаил мишустин
Общество, Россия, Республика Хакасия, Михаил Мишустин
Правительство выделило средства на создание поликлиники в Хакасии
Правительство выделило 250 миллионов рублей на создание поликлиники в Бограде