https://ria.ru/20240925/pokholodanie-1974561370.html
Москвичей предупредили о похолодании
Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 25.09.2024
Москвичей предупредили о похолодании
Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:26
2024-09-25T11:26
2024-09-25T11:46
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."(В начале следующей недели в Москве) ожидается значительное понижение температуры. Хотя температура воздуха и останется еще выше климатической нормы, но уже не намного, на 2-3 градуса", - рассказала Позднякова.Он отметила, что для первых чисел октября климатическая норма составляет около 8-9 градусов."Погоду будет определять антициклон, но этот антициклон, он вновь северного происхождения. Если сейчас у нас антициклон, который уже трансформировался, прогрелся, и по его периферии поступают потоки с юга европейской России, где довольно тепло, то там у нас поток уже будет с севера", - уточнила Позднякова.
https://ria.ru/20240916/otpusk-1972875430.html
https://ria.ru/20240921/puteshestviya-1973908956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили о похолодании
В Москве на следующей неделе ожидается похолодание
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"(В начале следующей недели в Москве) ожидается значительное понижение температуры. Хотя температура воздуха и останется еще выше климатической нормы, но уже не намного, на 2-3 градуса", - рассказала Позднякова.
Он отметила, что для первых чисел октября климатическая норма составляет около 8-9 градусов.
"Погоду будет определять антициклон, но этот антициклон, он вновь северного происхождения. Если сейчас у нас антициклон, который уже трансформировался, прогрелся, и по его периферии поступают потоки с юга европейской России
, где довольно тепло, то там у нас поток уже будет с севера", - уточнила Позднякова.