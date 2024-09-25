https://ria.ru/20240925/pokholodanie-1974561370.html

Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 25.09.2024

Москвичей предупредили о похолодании

Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:26

2024-09-25T11:26

2024-09-25T11:46

москва

погода

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."(В начале следующей недели в Москве) ожидается значительное понижение температуры. Хотя температура воздуха и останется еще выше климатической нормы, но уже не намного, на 2-3 градуса", - рассказала Позднякова.Он отметила, что для первых чисел октября климатическая норма составляет около 8-9 градусов."Погоду будет определять антициклон, но этот антициклон, он вновь северного происхождения. Если сейчас у нас антициклон, который уже трансформировался, прогрелся, и по его периферии поступают потоки с юга европейской России, где довольно тепло, то там у нас поток уже будет с севера", - уточнила Позднякова.

https://ria.ru/20240916/otpusk-1972875430.html

https://ria.ru/20240921/puteshestviya-1973908956.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода