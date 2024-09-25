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Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 25.09.2024
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11:26 25.09.2024 (обновлено: 11:46 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/pokholodanie-1974561370.html
Москвичей предупредили о похолодании
Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 25.09.2024
Москвичей предупредили о похолодании
Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:26
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."(В начале следующей недели в Москве) ожидается значительное понижение температуры. Хотя температура воздуха и останется еще выше климатической нормы, но уже не намного, на 2-3 градуса", - рассказала Позднякова.Он отметила, что для первых чисел октября климатическая норма составляет около 8-9 градусов."Погоду будет определять антициклон, но этот антициклон, он вновь северного происхождения. Если сейчас у нас антициклон, который уже трансформировался, прогрелся, и по его периферии поступают потоки с юга европейской России, где довольно тепло, то там у нас поток уже будет с севера", - уточнила Позднякова.
https://ria.ru/20240916/otpusk-1972875430.html
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Москвичей предупредили о похолодании

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Значительное похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, однако температура останется выше нормы на 2-3 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"(В начале следующей недели в Москве) ожидается значительное понижение температуры. Хотя температура воздуха и останется еще выше климатической нормы, но уже не намного, на 2-3 градуса", - рассказала Позднякова.
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Он отметила, что для первых чисел октября климатическая норма составляет около 8-9 градусов.
"Погоду будет определять антициклон, но этот антициклон, он вновь северного происхождения. Если сейчас у нас антициклон, который уже трансформировался, прогрелся, и по его периферии поступают потоки с юга европейской России, где довольно тепло, то там у нас поток уже будет с севера", - уточнила Позднякова.
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