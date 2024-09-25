https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974607151.html
Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать
Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать - РИА Новости, 25.09.2024
Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать
Автомобиль жительницы города Балаково Саратовской области, на котором ее похитили три дня назад и убили, пытались спрятать в лесополосе, прикрыв зеленой тканью... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:08
2024-09-25T14:08
2024-09-25T14:08
происшествия
жилье
балаково
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_099f92ef8cbe343367cfe41ba09dd91e.jpg
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Автомобиль жительницы города Балаково Саратовской области, на котором ее похитили три дня назад и убили, пытались спрятать в лесополосе, прикрыв зеленой тканью и ветками, свидетельствует оперативное видео, опубликованное в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. На видео белый автомобиль стоит среди деревьев без листвы, сверху прикрыт зеленой тканью и закидан ветками деревьев. Следователи провели осмотр места происшествия, кадры с открытым багажником автомобиля заретушированы. СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
балаково
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_60233a3b252296fb614c766d00fe1d12.jpg
Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке.
2024-09-25T14:08
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Жилье, Балаково, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать
Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать в лесу