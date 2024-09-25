https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974607151.html

Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать

Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать - РИА Новости, 25.09.2024

Автомобиль убитой после похищения в Балаково женщины пытались спрятать

Автомобиль жительницы города Балаково Саратовской области, на котором ее похитили три дня назад и убили, пытались спрятать в лесополосе, прикрыв зеленой тканью... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:08

2024-09-25T14:08

2024-09-25T14:08

происшествия

жилье

балаково

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Автомобиль жительницы города Балаково Саратовской области, на котором ее похитили три дня назад и убили, пытались спрятать в лесополосе, прикрыв зеленой тканью и ветками, свидетельствует оперативное видео, опубликованное в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. На видео белый автомобиль стоит среди деревьев без листвы, сверху прикрыт зеленой тканью и закидан ветками деревьев. Следователи провели осмотр места происшествия, кадры с открытым багажником автомобиля заретушированы. СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

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саратовская область

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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке. 2024-09-25T14:08 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом