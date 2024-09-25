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Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля - РИА Новости, 25.09.2024
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13:21 25.09.2024 (обновлено: 14:35 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974593027.html
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля - РИА Новости, 25.09.2024
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля
Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой возле машины в лесополосе с признаками... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:21
2024-09-25T14:35
происшествия
саратовская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
следственный комитет россии (ск рф)
балаково
россия
александр бастрыкин
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САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой возле машины в лесополосе с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале."Ночью 25 сентября текущего года в ходе поисковых мероприятий в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково обнаружено тело 47-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти, а также автомобиль, на котором она была похищена", — уточнили в ведомстве.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СК, проводится осмотр места происшествия."Создана следственно-оперативная группа. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", — добавили в управлении.Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК Людмила Кузнецова отметила, что председателю СК Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании дела.При этом, как следует из оперативного видео, автомобиль погибшей пытались спрятать в лесополосе. Белая машина стояла среди деревьев без листвы, сверху она была прикрыта зеленой тканью и закидана ветками деревьев. Следователи провели осмотр места происшествия, кадры с открытым багажником автомобиля заретушировали.В ночь на понедельник около домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив женщину в принадлежащий ей автомобиль, после чего скрылись на нем. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что тело пропавшей 47-летней Натальи Алешниковой нашли сегодня.
https://ria.ru/20240920/novosibirsk-1973755157.html
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саратовская область
балаково
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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке.
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происшествия, саратовская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, следственный комитет россии (ск рф), балаково, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Саратовская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Следственный комитет России (СК РФ), Балаково, Россия, Александр Бастрыкин
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля

Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле авто в лесополосе

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САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой возле машины в лесополосе с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале.
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"Ночью 25 сентября текущего года в ходе поисковых мероприятий в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково обнаружено тело 47-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти, а также автомобиль, на котором она была похищена", — уточнили в ведомстве.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СК, проводится осмотр места происшествия.
"Создана следственно-оперативная группа. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", — добавили в управлении.
Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК Людмила Кузнецова отметила, что председателю СК Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании дела.
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При этом, как следует из оперативного видео, автомобиль погибшей пытались спрятать в лесополосе. Белая машина стояла среди деревьев без листвы, сверху она была прикрыта зеленой тканью и закидана ветками деревьев. Следователи провели осмотр места происшествия, кадры с открытым багажником автомобиля заретушировали.
В ночь на понедельник около домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив женщину в принадлежащий ей автомобиль, после чего скрылись на нем. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что тело пропавшей 47-летней Натальи Алешниковой нашли сегодня.
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ПроисшествияСаратовская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомСледственный комитет России (СК РФ)БалаковоРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
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