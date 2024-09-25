https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974593027.html

Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля

Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля - РИА Новости, 25.09.2024

Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля

Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой возле машины в лесополосе с признаками... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:21

2024-09-25T13:21

2024-09-25T14:35

происшествия

саратовская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

следственный комитет россии (ск рф)

балаково

россия

александр бастрыкин

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САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой возле машины в лесополосе с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале."Ночью 25 сентября текущего года в ходе поисковых мероприятий в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково обнаружено тело 47-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти, а также автомобиль, на котором она была похищена", — уточнили в ведомстве.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СК, проводится осмотр места происшествия."Создана следственно-оперативная группа. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", — добавили в управлении.Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК Людмила Кузнецова отметила, что председателю СК Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании дела.При этом, как следует из оперативного видео, автомобиль погибшей пытались спрятать в лесополосе. Белая машина стояла среди деревьев без листвы, сверху она была прикрыта зеленой тканью и закидана ветками деревьев. Следователи провели осмотр места происшествия, кадры с открытым багажником автомобиля заретушировали.В ночь на понедельник около домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив женщину в принадлежащий ей автомобиль, после чего скрылись на нем. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что тело пропавшей 47-летней Натальи Алешниковой нашли сегодня.

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https://ria.ru/20240916/saratov-1973062176.html

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке. 2024-09-25T13:21 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, следственный комитет россии (ск рф), балаково, россия, александр бастрыкин