Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле автомобиля
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой возле авто в лесополосе
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САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой возле машины в лесополосе с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в Telegram-канале.
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"Ночью 25 сентября текущего года в ходе поисковых мероприятий в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково обнаружено тело 47-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти, а также автомобиль, на котором она была похищена", — уточнили в ведомстве.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СК, проводится осмотр места происшествия.
"Создана следственно-оперативная группа. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", — добавили в управлении.
Исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК Людмила Кузнецова отметила, что председателю СК Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании дела.
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При этом, как следует из оперативного видео, автомобиль погибшей пытались спрятать в лесополосе. Белая машина стояла среди деревьев без листвы, сверху она была прикрыта зеленой тканью и закидана ветками деревьев. Следователи провели осмотр места происшествия, кадры с открытым багажником автомобиля заретушировали.
В ночь на понедельник около домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив женщину в принадлежащий ей автомобиль, после чего скрылись на нем. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что тело пропавшей 47-летней Натальи Алешниковой нашли сегодня.
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