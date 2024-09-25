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Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой - РИА Новости, 25.09.2024
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11:33 25.09.2024 (обновлено: 11:51 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974563160.html
Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой
Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой - РИА Новости, 25.09.2024
Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой
Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:33
2024-09-25T11:51
происшествия
саратовская область
балаково
россия
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным."Могу подтвердить", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что в среду найдено тело пропавшей три дня назад в Балаково 47-летней Натальи Алешниковой.
https://ria.ru/20240829/pravozaschitnik-1969252366.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, балаково, россия
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия
Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой

Похищенную три дня назад жительницу Саратовской области нашли мертвой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным.
"Могу подтвердить", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что в среду найдено тело пропавшей три дня назад в Балаково 47-летней Натальи Алешниковой.
Алексей Сусликов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоРоссия
 
 
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