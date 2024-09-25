https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974563160.html

Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой

Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой - РИА Новости, 25.09.2024

Похищенную жительницу Саратовской области нашли мертвой

Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:33

2024-09-25T11:33

2024-09-25T11:51

происшествия

саратовская область

балаково

россия

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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Жительницу города Балаково Саратовской области, похищенную три дня назад на ее же автомобиле, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины оставалось неизвестным."Могу подтвердить", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что в среду найдено тело пропавшей три дня назад в Балаково 47-летней Натальи Алешниковой.

https://ria.ru/20240829/pravozaschitnik-1969252366.html

саратовская область

балаково

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, балаково, россия