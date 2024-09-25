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Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024
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17:04 25.09.2024 (обновлено: 17:37 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/podryv-1974658767.html
Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"
Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024
Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"
В операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:04
2024-09-25T17:37
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дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал её бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, сообщило издание Spiegel, занимающееся расследованием взрывов."Как выяснил Spiegel, диверсионная группа состояла из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими лицами. Возглавлял и планировал операцию бывший сотрудник спецслужб Роман Червинский. Гражданин Украины собрал команду, обеспечил её обучение и в итоге отправил на операцию. Командование на борту зафрахтованной для этой миссии парусной яхты "Андромеда" осуществлял военнослужащий специальных сил. В экипаж также входили шкипер и помощник", - пишет Spiegel.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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украина, германия, в мире, россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, европа
Украина, Германия, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Европа
Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"

Spiegel: подрывы "Северных потоков" организовал экс-сотрудник спецслужб Украины

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал её бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, сообщило издание Spiegel, занимающееся расследованием взрывов.
"Как выяснил Spiegel, диверсионная группа состояла из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими лицами. Возглавлял и планировал операцию бывший сотрудник спецслужб Роман Червинский. Гражданин Украины собрал команду, обеспечил её обучение и в итоге отправил на операцию. Командование на борту зафрахтованной для этой миссии парусной яхты "Андромеда" осуществлял военнослужащий специальных сил. В экипаж также входили шкипер и помощник", - пишет Spiegel.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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УкраинаГерманияВ миреРоссияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Европа
 
 
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