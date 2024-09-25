Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"
Spiegel: подрывы "Северных потоков" организовал экс-сотрудник спецслужб Украины
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал её бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, сообщило издание Spiegel, занимающееся расследованием взрывов.
"Как выяснил Spiegel, диверсионная группа состояла из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими лицами. Возглавлял и планировал операцию бывший сотрудник спецслужб Роман Червинский. Гражданин Украины собрал команду, обеспечил её обучение и в итоге отправил на операцию. Командование на борту зафрахтованной для этой миссии парусной яхты "Андромеда" осуществлял военнослужащий специальных сил. В экипаж также входили шкипер и помощник", - пишет Spiegel.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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