https://ria.ru/20240925/podryv-1974658767.html

Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"

Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 25.09.2024

Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"

В операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:37

украина

германия

в мире

россия

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал её бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, сообщило издание Spiegel, занимающееся расследованием взрывов."Как выяснил Spiegel, диверсионная группа состояла из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими лицами. Возглавлял и планировал операцию бывший сотрудник спецслужб Роман Червинский. Гражданин Украины собрал команду, обеспечил её обучение и в итоге отправил на операцию. Командование на борту зафрахтованной для этой миссии парусной яхты "Андромеда" осуществлял военнослужащий специальных сил. В экипаж также входили шкипер и помощник", - пишет Spiegel.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, германия, в мире, россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, европа