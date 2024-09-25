https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974676840.html

На портале госуслуг Подмосковья создали услугу для трактористов-машинистов

На портале госуслуг Подмосковья создали услугу для трактористов-машинистов - РИА Новости, 25.09.2024

На портале госуслуг Подмосковья создали услугу для трактористов-машинистов

Трактористы-машинисты на портале госуслуг Подмосковья теперь могут воспользоваться новой услугой с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:38

2024-09-25T17:38

2024-09-25T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_f4d2a327edeb3367aafbf423ef3f841c.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трактористы-машинисты на портале госуслуг Подмосковья теперь могут воспользоваться новой услугой с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой территории, выявляет очереди на остановках общественного транспорта и в поликлиниках, контролирует состояние дорог, а также выполняет множество других функций. Теперь нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале", – прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, нейросеть распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами. Новая ИИ-функция позволяет заявителям снизить вероятность ошибок при подаче заявлений на услугу. При заполнении онлайн-формы пользователь должен прикрепить сканы документов. Когда файлы попадают в систему, искусственный интеллект распознает и анализирует их, а затем определяет, корректные ли документы приложил заявитель. Результаты проверки отображаются мгновенно, а верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если ИИ не может распознать документ, а пользователь уверен, что его нужно отправить в ведомство, то нужно будет поставить галочку рядом с файлом самостоятельно. В этом случае документ будет направлен на рассмотрение исполнителю. Услуга "Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Документы для отдельных случаев".

https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974620160.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)