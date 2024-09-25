https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974676840.html
На портале госуслуг Подмосковья создали услугу для трактористов-машинистов
На портале госуслуг Подмосковья создали услугу для трактористов-машинистов - РИА Новости, 25.09.2024
На портале госуслуг Подмосковья создали услугу для трактористов-машинистов
Трактористы-машинисты на портале госуслуг Подмосковья теперь могут воспользоваться новой услугой с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:38
2024-09-25T17:38
2024-09-25T17:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трактористы-машинисты на портале госуслуг Подмосковья теперь могут воспользоваться новой услугой с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой территории, выявляет очереди на остановках общественного транспорта и в поликлиниках, контролирует состояние дорог, а также выполняет множество других функций. Теперь нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале", – прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, нейросеть распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами. Новая ИИ-функция позволяет заявителям снизить вероятность ошибок при подаче заявлений на услугу. При заполнении онлайн-формы пользователь должен прикрепить сканы документов. Когда файлы попадают в систему, искусственный интеллект распознает и анализирует их, а затем определяет, корректные ли документы приложил заявитель. Результаты проверки отображаются мгновенно, а верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если ИИ не может распознать документ, а пользователь уверен, что его нужно отправить в ведомство, то нужно будет поставить галочку рядом с файлом самостоятельно. В этом случае документ будет направлен на рассмотрение исполнителю. Услуга "Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Документы для отдельных случаев".
https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974620160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трактористы-машинисты на портале госуслуг Подмосковья теперь могут воспользоваться новой услугой с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой территории, выявляет очереди на остановках общественного транспорта и в поликлиниках, контролирует состояние дорог, а также выполняет множество других функций. Теперь нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале", – прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, нейросеть распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами.
Новая ИИ-функция позволяет заявителям снизить вероятность ошибок при подаче заявлений на услугу. При заполнении онлайн-формы пользователь должен прикрепить сканы документов. Когда файлы попадают в систему, искусственный интеллект распознает и анализирует их, а затем определяет, корректные ли документы приложил заявитель.
Результаты проверки отображаются мгновенно, а верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если ИИ
не может распознать документ, а пользователь уверен, что его нужно отправить в ведомство, то нужно будет поставить галочку рядом с файлом самостоятельно. В этом случае документ будет направлен на рассмотрение исполнителю.
Услуга "Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Документы для отдельных случаев".