https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974620160.html

Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье

Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2024

Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье

В Подмосковье построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:49

2024-09-25T14:49

2024-09-25T14:49

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Подмосковье построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Новые тротуары реализуются по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Они повысят безопасность и снизят вероятность ДТП с участием пешеходов, а также обеспечат удобный подход к домам, остановкам, станциям, образовательным и медицинским учреждениям. "В 30 округах Подмосковья построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 км. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем. Отмечу, что самые длинные тротуары построили в пяти округах: Пушкинском, Коломне, Серпухове, Кашире и Щелкове", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В Пушкинском округе больше 3,1 километра тротуара появилось на маршруте от станции Клязьма до остановки "Мост" в дачный поселок Черкизово, в городском округе Коломна новая пешеходная дорога (2,7 километра) появилась на центральной улице в селе Черкизово, а в городском округе Серпухов дорожники обустроили 2,2 километра тротуара в деревнях Скрылья и Глазово и во многих других округах. Гержик добавил, что на данный момент в девяти округах продолжается строительство 11 новых тротуаров, в том числе на улице Володарского в Наро-Фоминске, в деревне Леоново в Егорьевске и между деревнями Лопотово и Полежайки в Солнечногорске. Также в ведомстве напомнили, что всего до конца 2024 года в регионе планируется построить более 65 километров новых тротуаров.

https://ria.ru/20240924/zdaniya-1974493356.html

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серпухов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, алексей гержик, коломна, городское хозяйство москвы