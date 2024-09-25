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Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2024
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Новости Подмосковья
 
14:49 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974620160.html
Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье
Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье - РИА Новости, 25.09.2024
Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье
В Подмосковье построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:49
2024-09-25T14:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
алексей гержик
коломна
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Подмосковье построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Новые тротуары реализуются по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Они повысят безопасность и снизят вероятность ДТП с участием пешеходов, а также обеспечат удобный подход к домам, остановкам, станциям, образовательным и медицинским учреждениям. "В 30 округах Подмосковья построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 км. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем. Отмечу, что самые длинные тротуары построили в пяти округах: Пушкинском, Коломне, Серпухове, Кашире и Щелкове", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В Пушкинском округе больше 3,1 километра тротуара появилось на маршруте от станции Клязьма до остановки "Мост" в дачный поселок Черкизово, в городском округе Коломна новая пешеходная дорога (2,7 километра) появилась на центральной улице в селе Черкизово, а в городском округе Серпухов дорожники обустроили 2,2 километра тротуара в деревнях Скрылья и Глазово и во многих других округах. Гержик добавил, что на данный момент в девяти округах продолжается строительство 11 новых тротуаров, в том числе на улице Володарского в Наро-Фоминске, в деревне Леоново в Егорьевске и между деревнями Лопотово и Полежайки в Солнечногорске. Также в ведомстве напомнили, что всего до конца 2024 года в регионе планируется построить более 65 километров новых тротуаров.
https://ria.ru/20240924/zdaniya-1974493356.html
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московская область (подмосковье), серпухов, алексей гержик, коломна, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Алексей Гержик, Коломна, Городское хозяйство Москвы

Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСтроительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье
Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Подмосковье построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые тротуары реализуются по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Они повысят безопасность и снизят вероятность ДТП с участием пешеходов, а также обеспечат удобный подход к домам, остановкам, станциям, образовательным и медицинским учреждениям.
"В 30 округах Подмосковья построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 км. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем. Отмечу, что самые длинные тротуары построили в пяти округах: Пушкинском, Коломне, Серпухове, Кашире и Щелкове", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
В Пушкинском округе больше 3,1 километра тротуара появилось на маршруте от станции Клязьма до остановки "Мост" в дачный поселок Черкизово, в городском округе Коломна новая пешеходная дорога (2,7 километра) появилась на центральной улице в селе Черкизово, а в городском округе Серпухов дорожники обустроили 2,2 километра тротуара в деревнях Скрылья и Глазово и во многих других округах.
Гержик добавил, что на данный момент в девяти округах продолжается строительство 11 новых тротуаров, в том числе на улице Володарского в Наро-Фоминске, в деревне Леоново в Егорьевске и между деревнями Лопотово и Полежайки в Солнечногорске.
Также в ведомстве напомнили, что всего до конца 2024 года в регионе планируется построить более 65 километров новых тротуаров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховАлексей ГержикКоломнаГородское хозяйство Москвы
 
 
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