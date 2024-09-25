Строительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСтроительство 64 новых тротуаров закончили в Подмосковье
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Подмосковье построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые тротуары реализуются по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Они повысят безопасность и снизят вероятность ДТП с участием пешеходов, а также обеспечат удобный подход к домам, остановкам, станциям, образовательным и медицинским учреждениям.
"В 30 округах Подмосковья построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 км. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем. Отмечу, что самые длинные тротуары построили в пяти округах: Пушкинском, Коломне, Серпухове, Кашире и Щелкове", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
В Пушкинском округе больше 3,1 километра тротуара появилось на маршруте от станции Клязьма до остановки "Мост" в дачный поселок Черкизово, в городском округе Коломна новая пешеходная дорога (2,7 километра) появилась на центральной улице в селе Черкизово, а в городском округе Серпухов дорожники обустроили 2,2 километра тротуара в деревнях Скрылья и Глазово и во многих других округах.
Гержик добавил, что на данный момент в девяти округах продолжается строительство 11 новых тротуаров, в том числе на улице Володарского в Наро-Фоминске, в деревне Леоново в Егорьевске и между деревнями Лопотово и Полежайки в Солнечногорске.
Также в ведомстве напомнили, что всего до конца 2024 года в регионе планируется построить более 65 километров новых тротуаров.
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