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Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
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12:29 25.09.2024 (обновлено: 12:37 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/peskov-1974577846.html
Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков
Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков
Договор в области стратбезопасности нужен, надо как можно быстрей начинать переговоры, но Россия пока не получила от США нужного ей ответа, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:29
2024-09-25T12:37
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Договор в области стратбезопасности нужен, надо как можно быстрей начинать переговоры, но Россия пока не получила от США нужного ей ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Это нужно все обсуждать вместе в одном котле, в этом заключается позиция Российской Федерации. На это пока мы не получили ответа от американцев, но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен, и нужно как можно быстрее начинать переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику. Генеральная ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974577065.html
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россия, сша, франция, дмитрий песков, владимир путин, джон кирби, нато, оон
Россия, США, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джон Кирби, НАТО, ООН
Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков

Песков: Россия пока не получила от США нужного для переговоров ответа по ДСНВ

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Договор в области стратбезопасности нужен, надо как можно быстрей начинать переговоры, но Россия пока не получила от США нужного ей ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Песков ответил на вопрос об обсуждении российского экспорта в Госсовете
Вчера, 12:27
"Это нужно все обсуждать вместе в одном котле, в этом заключается позиция Российской Федерации. На это пока мы не получили ответа от американцев, но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен, и нужно как можно быстрее начинать переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Генеральная ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В переговорах по ДСНВ нужна правовая база от России и США, заявил Песков
Вчера, 12:24
 
РоссияСШАФранцияДмитрий ПесковВладимир ПутинДжон КирбиНАТОООН
 
 
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