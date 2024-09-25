https://ria.ru/20240925/peskov-1974577846.html

Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков

Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024

Россия пока не получила от США ответа по ДСНВ, заявил Песков

Договор в области стратбезопасности нужен, надо как можно быстрей начинать переговоры, но Россия пока не получила от США нужного ей ответа, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:29

2024-09-25T12:29

2024-09-25T12:37

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Договор в области стратбезопасности нужен, надо как можно быстрей начинать переговоры, но Россия пока не получила от США нужного ей ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Это нужно все обсуждать вместе в одном котле, в этом заключается позиция Российской Федерации. На это пока мы не получили ответа от американцев, но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен, и нужно как можно быстрее начинать переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику. Генеральная ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240925/peskov-1974577065.html

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россия, сша, франция, дмитрий песков, владимир путин, джон кирби, нато, оон